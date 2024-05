ENTRANO AL SUPERMERCATO E RUBANO LA CASSAFORTE

Rubata la cassaforte al Tigre di Colletanesvo. Questa notte, i ladri sono entrati nei locali del supermercato, forzando la porta di ingresso, e rubando una cassaforte ancorata a terra, prima di darsi alla fuga a bordo di autovettura. A seguito dell’attivazione dell’allarme, sul posto è arrivata una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Giulianova, che nonostante le immediate ricerche non riusciva a rintracciare i fuggitivi. Danni in corso di quantificazione, ma fortunatamente e coperti da assicurazione.