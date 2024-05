LITE IN UN'AZIENDA TESSILE: DUE PERSONE SONO STATE ACCOLTELLATE

Due cinesi sono stati accoltellati da un connazionale che ora è in fuga. Il fatto di sangue è successo ieri sera verso le 19 in via Maternità ad Alba Adriatica. Da una prima ricostruzione ancora in corso, sembra che, un uomo è entrato in una ditta tessile e ha iniziato a discutere con il titolare e poi, l'uomo ha estratto un coltello a serramanico, colpendo il titolare al collo, il tutto sotto gli occhi di diversi operai. Uno di loro è intervenuto per fermare l'aggressore ed è stato a sua volta ferito ad un braccio. L'aggressore è poi fuggito. La prognosi per i due è di 7 giorni. Gli uomini dell'Arma successivamente si sono recati all'interno della fabbrica e hanno acquisito le immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso parte della sequenza, così come le immagini esterne e pubbliche. L'ipotesi più probabile al momento è quella di un regolamento di conti tra connazionali.