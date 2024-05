VIDEO/ IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CALVARESI: "CONSEGNATI I LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL TRIBUNALE"

Consegnati i cantieri per la ristrutturazione del Tribunale di Teramo "L'attività giurisprudenziale non verrà intralciata" dichiara il presidente Carlo Calvaresi.

I lavori finanziati grazie ai fondi del Pnnr interesseranno l'efficientamento termico e l'innalzamento delle balaustre, per rendere il palazzo di giustizia piú sicuro e agibile dall'utenza e dal personale.

"Pur coi limiti della cantierizzazione, garantiremo le urgenze e i servizi, in attesa di riprendere a pieno regime in autunno".

Eugenia Di Giandomenico