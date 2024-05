VIDEO-FOTO/ RACCONTIAMOTERAMO FA UN PASSO IN AVANTI...VERSO L'EVOLUZIONE DIGITALE

Raccontiamoteramo rianima il cuore della città. Lo storico progetto della Savini si ripropone anche quest'anno con il consueto appuntamento nei punti di maggior attrazione e importanza storico-artistica di Teramo.

Vestendo i panni di piccoli ciceroni, questa mattina gli alunni della Savini hanno lasciato i banchi di scuola per ritrovarsi nelle strade del centro e riscoprire le bellezze troppo spesso dimenticate o celate agli occhi di chi abita questa città. È sempre tanto l'entusiasmo avvertito per questa iniziativa che, calvalcando l'onda di una rete interdisciplinare, coinvolge tutti i livelli dei cicli d'istruzione e fa in modo che "i ragazzi si sentano protagonisti".

Per il 2024, Raccontiamoteramo ha fatto un passo verso l'evoluzione digitale, infatti, la 2A ha lavorato per creare un portale che regala a chiunque entri su eduscuola la visione illustrata della chiesa di Sant'Anna, sia attraverso lo smartphone che un visore 3D.

Villa Comunale, Duomo, il sito archeologico di piazza sant'Anna (che per il momento riapre dal giovedi al sabato), Madonna delle Grazie sono solo alcuni dei punti nevralgici che hanno interessato l'attivitá degli alunni, raccogliendo numerose presenze e commenti positivi da parte degli uditori.

Eugenia Di Giandomenico