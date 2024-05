IN ARRIVO IL CAMPIELLO A TERAMO, IN PIAZZA SANT'ANNA

Tra giugno e luglio si svolgerà il tradizionale tour letterario con gli autori finalisti, che farà tappa in diverse località italiane: un'iniziativa nata nel 2006, con la quale la Fondazione Il Campiello promuove la cinquina e diffonde la lettura in tutta Italia. Tra le città finora confermate: Roma, Torino,

Civitavecchia, Tivoli, Teramo, Milano, Udine, Cornuda, Gallipoli, Brindisi, Bisceglie, Folgaria, Asiago, Cortina, Jesolo, Lido di

Venezia.

Si confermano, inoltre, alcune importanti partnership: quella con

Intesa Sanpaolo, Main Partner del Premio e partner esclusivo del

Campiello Giovani, con Pirelli e la Fondazione Pirelli, grazie alla

quale è nato il Campiello Junior, il riconoscimento letterario

dedicato alla narrativa e alla poesia per i ragazzi. E ancora, le

collaborazioni con il Cpm Music Institute di Franco Mussida, il Teatro

Stabile del Veneto e il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene

Docg. Una serie di progetti ai quali la Fondazione Il Campiello sta

lavorando da tempo, per superare le classiche divisioni tra le arti,

creando così un laboratorio creativo, permanente e inclusivo.

Gli eventi conclusivi della 62/a edizione si svolgeranno a Venezia e

prevedono: venerdì 20 settembre la proclamazione del vincitore del

Campiello Giovani in un evento dedicato al Teatro Goldoni a Venezia,

realizzato grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, partner esclusivo

del Campiello Giovani; la mattina di sabato 21 settembre la conferenza

stampa conclusiva del Premio Campiello, infine la sera di sabato 21

settembre la finale del Premio Campiello 2024 al Teatro La Fenice con

l'annuncio del vincitore scelto dalla Giuria dei Trecento Lettori

anonimi.