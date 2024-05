IL QUESTORE ORDINA LA CHIUSURA PER SETTE GIORNI DI UN BAR TERAMANO

PIl Questore della provincia di Teramo Carmine Soriente ha disposto la sospensione della licenza dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso un pubblico esercizio cittadino, il Bar Garibaldi nella piazza omonima.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevede la facoltà, per l’Autorità Provinciale di P.S., disospendere le licenze degli esercizi quando questi costituiscano “pericolo per l’ordinepubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

Infatti,a seguito dimolteplici controlli nel 2023 e nel maggio 2024, è stata accertata la costante presenza di pluripregiudicati per reati contro la persona e il patrimoniononchè in materia di sostanze stupefacenti.

Pertanto l’attività è stata sospesa per giorni 7 dalla notifica del provvedimento, effettuata oggi dalla Questura di Teramo, con l’apposizione sulla portadella dicitura “CHIUSO PER DISPOSIZIONE DEL QUESTORE”.