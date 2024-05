SPARA AL CONSIGLIERE MENTRE CAMMINA PER CASO PER STRADA: L'ACCUSA DIVENTA DI TENTATO OMICIDIO

Dopo una lunga riflessione, la Procura ha deciso che l'accusa per vibratiano Alberto Garzarelli, il 56enne di Nereto che mercoledì mattina nella piazza del paese ha sparato due colpi di pistola e con il primo ha colpito ha attinto per caso ad una coscia il consigliere provinciale Luciano Giansante che è rimasto ferito in maniera lieve, la progosi è di soli 5 giorni, l'accusa deve essere di tentato omicidio. Stamattina, in carcere, ci sarà l'udienza di convalida davanti al gip Marco Procaccini. Dai primi rilievi di polizia e carabinieri è emerso che la pistola detenuta illegalmente dal 56enne si è inceppata. Il suo legale potrebbe chiedere una perizia psichiatrica.Dal suo profilo facebook si compredono diverse cose e tra queste, l'odio per i carabinieri tanto è che dopo essersi barricato in casa, l'uomo, ha chiesto di costituirsi davanti alla Polizia da qui il primo annuncio da parte delle forze dell'ordine di indire una conferenza stampa congiunta in Questura, poi, mai convocata.