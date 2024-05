VIDEO-FOTO/ INCIDENTE MORTALE, SOSPESO L'AIR SHOW CON LE FRECCE TRICOLORI

Doveva essere un fine settimana con lo sguardo proteso verso l’alto quello del 25 e del 26 maggio all’Aeroporto dei Parchi di Preturo in occasione della manifestazione, con ingresso gratuito, “L’Aquila Airshow 2024”, invece la giornata si è aperta con un gravissimo incidente. Un' autobotte, nella zona degli hangar mentre faceva marcia indietro, a causa del rumore di un aereo in volo, che si stava esibendo in quel momento, non ha sentito le urla dei presenti ed ha travolto ed ucciso un uomo. Si tratta probabilmente di un fotografo, o di un addetto al servizio d'ordine, visto che quella zona è chiusa al pubblico ma riservata ai piloti e a tutto il personale di supporto. La manifestazione è stata sospesa in attesa del magistrato, sospesa a questo punto la prova dell'esibizione delle Frecce Tricolori.

