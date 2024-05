MINACCIA DI BUTTARSI DAL CAVALCAVIA, TRATTATIVA IN CORSO CON LA POLIZIA, AUTOSTRADA CHIUSA

Autostrada A/14 bloccata in direzione Pescara ed uscita obbligatoria a Pineto-Atri per un tentativo di suicidio di un uomo che vuole buttarsi dal cavalcavia dell'autostrada nel territorio di Silvi Marina. E' la polizia che sta cercando di far desistere l'uomo dal tentativo di buttarsi nel vuoto. Sul posto anche il 118.