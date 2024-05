I CARABINIERI RECUPERANO UN FURGONE RUBATO POCO PRIMA A GIULIANOVA

I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Giulianova, nella notte appena trascorsa, in Mosciano Sant’Angelo, hanno recuperato un furgone Iveco Turbo Dailyche era stato rubato poco prima nel centro di Giulianova.

I militari transitando lungo la SS 80 in località Mosciano Sant’Angelo hanno incrociato tale furgone, i Carabinieri pur non avendo conoscenza del furto si insospettivano e optavano per un controllo del mezzo quindi invertivano il senso di marcia. A questo punto gli occupanti del furgone non meglio identificati, si fermavano nell’area di servizio ENI e abbandonavano il mezzo lasciando le portiere aperte e dileguandosi per le campagne circostanti.

Le ricerche degli occupanti davano esito negativo. Gli accertamenti sul mezzo permettevano di appurare che lo stesso era di proprietà di un uomo di Giulianova che lo aveva lasciato regolarmente parcheggiato nei pressi della sua abitazione e che non si era accorto del furto. Il mezzo dopo i rilievi di legge è stato restituito al legittimo proprietario. Sono in corso attività investigative tendenti a identificare i malfattori ma soprattutto a scoprire se il furto del mezzo era fine a se stesso ovvero se con il furgone doveva essere commesso altro reato, atteso che lo stesso era abbastanza datato.