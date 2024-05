IL SAP DENUNCIA: COMMISSARIATI DI AVEZZANO E SULMONA: MANCA IL TURNOVER DEI POLIZIOTTI E SALTANO LE VOLANTI

I Commissariati territoriali della Polizia di Stato di Avezzano e Sulmona sono due presidi fondamentali che garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblica in due aree geografiche, quella marsicana e quella peligna, di grande rilevanza per il tessuto

economico e sociale della provincia aquilana.

È indubbia la necessità di assicurare al meglio il controllo del territorio ad opera delle

volanti ed il corretto funzionamento dei due uffici, che operano in contesti di sicurezza

che mettono a dura prova gli operatori di Polizia, sempre in primo piano nella lotta alla

illegalità, come riconosciuto anche dalle istituzioni comunali che hanno sempre

manifestato il loro apprezzamento, riconoscendo il valore dell’operato di tante

poliziotte e poliziotti, come dei loro rappresentanti.

I due Commissariati estendono la loro operatività amministrativa, con particolare

riguardo a passaporti e permessi di soggiorno per gli stranieri, su un elevato numero di

comuni (38 per Avezzano e 36 per Sulmona), con ricadute di servizio importanti per

l’impiego interno del personale addetto ai servizi burocratici.

La Segreteria Provinciale del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia, lancia l’allarme

sulla situazione organica dei due uffici, che in entrambi i casi presenta una elevata età

media del personale, con una previsione di un collocamento in quiescenza “di massa”

nei prossimi tre anni e l’assenza di programmazione delle sostituzioni.

Già adesso, i pensionamenti stanno incidendo in maniera gravissima sul servizio, tanto

che nel primo quadrimestre sono stati numerosi i turni di volante annullati per

mancanza del personale.

Il Sindacato SAP richiama a gran voce l’attenzione sulle conseguenze della mancata

pianificazione del turn over del personale e l’inevitabile depauperamento degli organici

dei due importanti Commissariati, con ovvie e drammatiche ripercussioni sulla

sicurezza per i cittadini.

È necessario ed urgente l’intervento di tutte le istituzioni, Prefettura, Questura,

Sindaci affinché sia avviato un piano di rinforzo dei due Commissariati che, già con le

prossime immissioni di nuovi agenti, assicuri la prioritaria assegnazione di personale,

garantendo così la piena operatività dei due presidi.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE SAP