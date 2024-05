FOTO-VIDEO/ IL MALTEMPO NON HA FERMATO IL CIRCUITO DEL CASTELLO CON LE STORICHE 51 AUTO TRA LE QUALI LA "TARASCHI URANIA"

E' andata in scena come da programma nonostante la pioggia, la rievocazione del Circuito del Castello, la storica corsa che l’Aci di Teramo che ha voluto riproporre nel capoluogo, per festeggiare i cento anni della nascita dell’Automobile Club di Teramo.

Una rievocazione che celebra i fasti di una tra le più importanti gare automobilistiche disputate nell’immediato dopoguerra in Italia e che ha contribuito fattivamente sia allo sviluppoenti bellici.

Tra le vetture che hanno impreziosito la manifestazione, 51 in totale, c’erano l’unica Taraschi Urania , risalente al 1949, guidata da Tazio, figlio erede del pilota e costruttore Berardo Taraschi, protagonista teramano del dopoguerra, nel motorismo sportivo nazionale ; una Fiat 1100 TV Cabrio del 1955, un’ Alfa Romeo 2000 Touring del 1961, una rarissima Alfa Romeo Giulietta SZ (carrozzata Zagato)del 1961, e anche una Lancia Flaminia Super Spor del 1965(anch’essa carrozzata Zagato)e infine una Fiat 501 SS del 1921. A impreziosire la cornice del circuito e la giornata sportiva anche una mostra rievocativa del centenario (28 roll-up) a cura del giornalista Paolo Martocchia e le note della banda di Casoli di Atri.