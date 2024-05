AUTOSTRADA A 14, DAL 31 MAGGIO STOP AI LAVORI FINO A SETTEMBRE MA INTANTO PER QUALCHE ALTRO GIORNO...

Resistere ancora qualche giorno sulla A/14. E' questa la parola d'ordine perchè dal 31 maggio alle 6 di venerdì prossimo saranno sospesi i dodici cantieri autostradali che causano code e disagi. La tregua durerà 100 giorni e fino alla prima decade di settembre. Sono dodici i cantieri che creano i problemi alla viabilità dei cittadini. E' accaduto anche ieri, accade tutti i giorni e neppure la politica è riuscita a mettere la parola fine a tutto questo. Ma prima di godere a pieno di questa notizia, occorrerà soffrire ancora perchè da stasera sono state annunciate chiusure notturne con tanto di avviso: "Sull'A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di posa e manutenzione cavi, dalle 23 di domenica 26 alle 5 di lunedì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni-Bari e Ancona/Bologna. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere la SS16 Adriatica verso Foggia e rientrare in A14 alla stazione di Pescara sud Francavilla; verso Ancona/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 a Pescara ovest Chieti».Sempre in A14, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di domani e martedì, dalle 22 alle 6, sarà chiusa la stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona e da Bari/Pescara. In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni. Per chi proviene da Bologna/Ancona: Val Vibrata; per chi proviene da Bari/Pescara: Roseto. È stato inoltre aggiornato il programma di chiusura della stazione di Vasto nord, che sarà effettuata dalle 22 di domani alle 6 di martedì, per consentire la rimozione dell'area di cantiere sul viadotto Sinello. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Vasto sud. Per consentire la riconfigurazione dell'area di cantiere sui viadotti "Santa Maria" e "Marinelli" e lavori di manutenzione degli impianti nella galleria "Solagne", dalle 22 di mercoledì alle 6 di giovedì 30 maggio, sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Pescara nord Città Sant'Angelo e Atri Pineto, verso Ancona/Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A24 alla stazione di Atri Pineto. Per consentire attività nell'ambito dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto "SS150 del Vomano", dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì 31 maggio, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Pescara. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Atri Pineto». Non resta che stringere i denti per qualche altro giorno.