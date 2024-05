CADE CON LA BICICLETTA, GRAVE UN 64ENNE

È caduto, mentre passeggiava con la sua bicicletta in via Monti della Laga, il ciclista 64enne ora ricoverato in prognosi riservata al Mazzini di Teramo. L’uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è finito sull’asfalto, battendo la testa e riportando un serissimo trauma cranico. Sul posto, per i soccorsi, l’ambulanza del 118.