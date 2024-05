SI È SPENTA A 52 ANNI SAMANTHA SERPENTINI, FIGLIA DEL PROFESSOR ELSO SIMONE

MSi è spenta Samantha Serpentini, aveva 52 anni era, viveva a Bassano, col marito e due figli, dove lavorava come psico- oncologa, assistendo, con straordinaria umanità e grandissima professionalità i pazienti. Una vicinanza che non ha voluto far venir meno neanche quando, qualche anno fa, ha scoperto di dover combattere in prima persona contro una malattia terribile, che non le lasciava speranze. Eppure ha combattuto, per anni, e fino a due mesi fa ha anche continuato a lavorare. Una leonessa. Samantha era figlia del professor Elso Simone, conosciutissimo storico teramano, scrittore e poeta, corsivista del nostro sito, che aveva già vissuto l’indescrivibile dolore della perdita di un figlio, con la morte di Tiziano. A lui, alla moglie e alla figlia Debora, ci stringiamo con affetto e commozione. Il rito funebre per Samantha sarà celebrato in Veneto, poi sarà cremata e le ceneri torneranno nella sua Teramo.