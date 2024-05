MUORE NOTO CORNICIAIO TERAMANO: AVEVA 64 ANNI

Corniciaio da generazioni, è venuto a mancare per un infarto che non gli ha lasciato scampo Piero Chiodi di 64 anni. Prima di lui il padre aveva avviato al mestiere il figlio che per un periodo ha svolto l'attività prima sotto a casa a Villa Mosca e dopo in via De Gasperi. La crisi ed il covid hanno fatto in modo che Chiodi cambiasse lavoro. Lascia la moglie Luana e i figli: Alessandro e Serena. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Villa Mosca alle 11.