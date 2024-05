XXV EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE ROTARY CLUB TERAMO EST, ECCO CHI HA VINTO LE BORSE DI STUDIO

Nello scorso fine settimana si è tenuta la serie di audizioni della XXV edizione del concorso internazionale del ROTARY CLUB TERAMO EST presso il teatro comunale e L’auditorium Sant’Agostino di Atri.

Le due commissioni, una per le categorie di musica “colta” e una per la categoria Jazz/Pop, sono rimaste favorevolmente impressionate dall’ottimo livello degli esecutori iscritti, in particolare dai numerosi giovani talenti provenienti da tutta Italia.

“Ripartire dopo quattro anni non è mai semplice – spiega il direttore artistico M° Andrea Castagna -Lo stop imposto dalla pandemia è stato,però, utilizzato per ripensare completamente la struttura del concorso: abbiamo, in primo luogo, riordinato la distribuzione delle categorie affinché il concorso rispondesse alle esigenze dell’attuale geografia della formazione musicale italiana; abbiamo razionalizzato le varie categorie ed abbiamo incrementato le borse per i vincitori di quelle principali; abbiamo, infine, coinvolto personalità di calibro nazionale ed internazionale nelle commissioni. Tutto ciò ha attratto un numero considerevole di iscritti ma, allo stesso tempo, numerosi giovani strumentisti e cantanti di notevole preparazione. Non è stato semplice, visto il livello molto alto dei candidati, per le commissioni giungere alle determinazioni finali.”

Ieri sera, quindi, alle 18.30, nella splendida cornice del teatro di Atri, si è tenuta la serata di premiazione, presentata da Manuela Cermignani, in cui si sono esibiti i vincitori delle categorie principali e, eccezionalmente, anche la vincitrice della categoria 1A (giovani Solisti) con il primo premio assoluto 100/100 Perulli Mia. Dopo aver colpito la commissione, la giovane violoncellista tredicenne ha scaldato il cuore del numeroso pubblico in sala con una mirabolante esecuzione della Rapsodia Ungherese di David Popper ed ha potuto ritirare la borsa di studio di 300 euro.

A seguire sono stati premiati, ed hanno a loro volta eseguito alcuni estratti dai programmi presentati, i vincitori dei primi premi assoluti delle categorie principali:

Cat. 2 C - MUSICA DA CAMERA

Trio Fenice – con borsa di studio da 1500,00 euro e premio.

Cat. 1 C – SOLISTI

Exaequo

Salvemini Maria Serena, Violino – con borsa di studio da 750,00 euro e premio

Pagliari Alessandro, fisarmonica – con borsa di studio da 750,00 euro e premio

CAt. 3 C – JAZZ/POP

Exaequo

Black cow quartett - con borsa di studio da 500,00 euro e premio

Giorgia Caporale - con borsa di studio da 500,00 euro e premio

Infine, la commissione delle sezioni di musica “colta” ha conferito un riconoscimento con targa all’orchestra dell’istituto comprensivo di Atri.

La lista completa dei risultati è già disponibile sul sito del concorso : https://www.rotaryteramoest.it/xxv-concorso-internazionale-di-esecuzione-musicale/

Il Rotary Club Teramo Est, nel dare appuntamento al prossimo anno, rivolge i più sentiti ringraziamenti alla città di Atri per la splendida accoglienza e disponibilità, ad iniziare dal commissario prefettizio Alberto Di Gaetano e al sub-commissario prefettizio Dott.ssa Chiara Fabrizi ( qui in foto mentre consegna un premio), agli uffici comunali della città di Atri , allo staff del Teatro e , infine , alla comunità atriana per la partecipazione agli eventi del concorso, a dimostrazione, qualora ve ne fosse bisogno, di quanto i cittadini di Atri sentano stretto il legame con proprio Teatro, luogo simbolo, ormai, di tutta la provincia di Teramo.