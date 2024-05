ASSURDO PARCHEGGIO “DA RECORD” A TERAMO… NELLA CITTÀ DEL PUMS TUTTO È LECITO

Tra tutti i parcheggi teramani, quello inventato da questo automobilista teramano, merita una segnalazione speciale. È il primo caso di parcheggio “tappastrada” della storia locale. Vero è che quella chiusa è una strada (Via Raneiro, da Corso S.Giorgio a via C.Battisti) con divieto di transito, ma questo non significa che non debba essere consentito ai residenti di rientrare a casa a piedi, o magari con un passeggino. Ormai in città l’anarchia regna sovrana e grazie al Pums, pur di non pagare, c’è chi si inventa di tutto. Tanto, chi controlla?