UN SUCCESSO LA RIEVOCAZIONE DEL CIRCUITO DEL CASTELLO

Il clima incerto non ha fermato i

tanti teramani che sabato, nonostante i momenti di pioggia,

hanno partecipato alla rievocazione del "Circuito del Castello"

nel centro della città abruzzese. L'Ac Teramo, guidato dal

presidente Carmine Cellinese, ha voluto riproporre la storica

corsa per festeggiare i 100 anni della nascita dell'Automobile

Club locale, che porta la data del 15 maggio 1924.

La gara, voluta e realizzata dall'Automobile Club Teramo in 11

edizioni dal 1949 al 1961, ha costituito quest'anno la tappa

2024 di "Ruote nella Storia", il format che porta

l'automobilismo d'epoca negli scenari più belli d'Italia.

L'iniziativa fa seguito alla collaborazione di ACI Storico con

l'associazione i Borghi più belli d'Italia. Tra le vetture

presenti, 51 in totale, l'unica Taraschi Urania , risalente al

1949, guidata da Tazio, figlio erede del pilota e costruttore

Berardo Taraschi, protagonista teramano nel dopoguerra del

motorismo sportivo nazionale ; una Fiat 1100 TV Cabrio del

1955, un' Alfa Romeo 2000 Touring del 1961, una rarissima Alfa

Romeo Giulietta SZ (carrozzata Zagato)del 1961, e anche una

Lancia Flaminia Super Spor del 1965 (anch'essa carrozzata

Zagato) e infine una Fiat 501 SS del 1921. Durante la giornata

anche una mostra rievocativa del centenario (28 roll-up) a cura

del giornalista Paolo Martocchia e l'esibizione della banda di

Casoli di Atri.

"Al Circuito del Castello - ha spiegato Cellinese - hanno

parteciperanno tutti i più grandi piloti della categoria 750cc e

le più importanti case costruttrici d'Italia e d'Europa, è una

incredibile storia di sport e competizione, di velocità e

passione, di rombi di motore e di traiettorie chiuse a millesimo

di secondo. Tutto condito da una partecipazione di pubblico che

non ha avuto più eguali in Abruzzo. Per questa gara, Teramo e

l'Abruzzo si sono fatte conoscere in tutto il mondo, ed è per

questo che abbiamo deciso di abbinare la tappa annuale di Ruote

nella Storia a questo evento voluto per far brillare 100 anni di

storia di Aci Teramo e la città".