ANAS CANTIERI BLOCCATI DAL 23-12-2023 PER MALTEMPO E MANCATA ATTIVAZIONE POD, SCATTA LA DENUNCIA ALLA CORTE DEI CONTI

Lavori riguardanti la SS18, la SS80 e la SS 150 bloccati dal dicembre scorso per maltempo e mancata attivazione Pod , punti di rilascio ovvero contatori, da parte di E-distribuzione. L’associazione che monitora i lavori pubblici a garanzia del corretto utilizzo dei soldi dei contribuenti ha riscontrato nei mesi scorsi dal sito dell’Anas lavori in corso l’esistenza di cantieri bloccati da dicembre scorso. Da una verifica le motivazioni maltempo e mancata attivazione pod non ritenute valide, la stagione invernale è stata mite e l’attivazione dei pod su una strada servita ha tempi brevi, l’associazione si è rivolta direttamente alla società di proprietà di RFI per significare la incongruenza del dato l’ Anas nonostante il congruo tempo non ha fato risposta. L’associazione invierà un esposto alla corte dei conti e la segnalazione al Prefetto di Teramo della circostanza.

L’associazione evidenza che il cantiere “chiuso” a ridosso di Montorio al Vomano altezza opificio Paesani, conserva la relativa segnalazione e alcuni presidi.

L’associazione chiede come sia possibile che per un cartello abbattuto sia stata costretta a fare una segnalazione, per il suo ripristino, in una tratta fortemente presidiata da personale Anas.