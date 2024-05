IL COMANDANTE DEI CARABINIERI DI GIULIANOVA E' STATO PROMOSSO "MAGGIORE"

Questa mattina nel corso di una sobria cerimonia tenutasi presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, il Comandante Provinciale Colonnello Pasquale Saccone ha simbolicamente consegnato i gradi da “Maggiore” al Capitano Nicolò Morandi Comandante della Compagnia Carabinieri di Giulianova, che ha conseguito in questi giorni tale ambita promozione.

Il neo Maggiore Morandi quarantenne toscano, sposato e padre di un bambino, ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Giulianova nel settembre del 2022 dopo dieci anni di servizio in Sicilia. L’ufficiale, arrivato nel teramano proveniente da incarichi impegnativi in provincia di Agrigento e Catania, fu scelto per dirigere la Compagnia Giuliese connotata da un notevole impegno operativo. E in tale incarico il Maggiore Morandi ha continuato a farsi apprezzare per le sue doti umane e professionali nonché per la vicinanza ai Carabinieri a lui affidati. Particolare dote dell’ufficiale è “l’ascolto” a favore di qualunque cittadino che si rivolge all’Arma per qualsivoglia motivazione.

Il Maggiore Morandi proviene da una famiglia in cui l’uniforme è stata sempre di casa, infatti il nonno era maresciallo dei Carabinieri che ha comandato fino alla fine degli anni 70 varie stazioni ubicate nelle colline fiorentine, il padre è stato ufficiale dell’Aeronautica Militare.