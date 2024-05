VIDEO / EVVIVA, S'INAUGURA LA NUOVA PIAZZA A VILLA MOSCA E... SARA' ANCHE UN... PARCO ACQUATICO

Non solo una piazza, illuminata come il palco dell'Ariston al Festival di Sanremo, ma anche un Parco Acquatico, una sorta di piscina con cascate e idromassaggi. Siamo a Villa Mosca e la nuova piazza, quella che prima delle elezioni regionali ha visto impegnate decine di operai, ma ancora non è stata aperta. Quella che doveva essere smart, con la tettoia a pannelli solari e che invece non avrà i pannelli solari. Quella che doveva avere la pensilina intelligente per i bus e invece ne avrà una semplice... avrà un parco acquatico. Nel video, inviato da un nostro lettore, quello che accade quando piove... e che ci lascia con una domanda: perché nella nuova piazza non c'è un sistema di raccolta delle acque, identico a quello che esiste in tutte le piazza del Mondo? Intanto, ci si prepara all'inaugurazione (leggi sotto)... sperando che non piova.



GUARDA IL VIDEO

Intanto, il Comune annuncia che sarà inaugurata il 6 giugno, alle 18:30, la nuova piazza realizzata all'interno del programma di rigenerazione urbana che l'amministrazione comunale sta portando avanti su tutto il territorio grazie alle risorse intercettate sulle diverse linee di finanziamento.

L'intervento, per il quale sono stati investiti 650 mila euro di fondi PNRR, ha visto la riqualificazione dell'area antistante la chiesa parrocchiale della Madonna delle Salute, con la realizzazione di una nuova pavimentazione, la distinzione netta tra la parte pedonale e quella carrabile, l'installazione di strutture ombreggianti sul lato di viale della Resistenza per consentire l'utilizzo dell'area anche nei periodi più caldi e di una nuova illuminazione a Led, la realizzazione di aree verdi. La piazza, inoltre, è stata arredata con panchine, cestini, fioriere e porta-biciclette e una fontana.

“Con questo progetto abbiamo dato risposta all'esigenza di una comunità che attendeva da decenni interventi di rigenerazione urbana e la restituzione di spazi di aggregazione per il miglioramento della qualità della vita - sottolinea il Sindaco Gianguido D'Alberto - e siamo particolarmente felici di inaugurare questa piazza in concomitanza con il ritorno della festa della Madonna della Salute”.