FESTA DELLA REPUBBLICA, ECCO TUTTE LE CERIMONIE E I PREMIATI



Le Celebrazioni del prossimo 2 giugno, per il 78esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, organizzate in questo Capoluogo di Provincia e coordinate della Prefettura di Teramo, con la collaborazione del Comune di Teramo e della Provincia, si articoleranno in due momenti: il primo, nella

mattinata, presso il Monumento ai Caduti in Viale Mazzini, il secondo nel pomeriggio, in Piazza Martiri della Libertà. In caso di condizioni meteo avverse, le celebrazioni del pomeriggio si terranno presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo. La parte musicale sarà curata dalla banda di Notaresco, nelle celebrazioni del mattino, e dall’Associazione culturale “Farearte” nella sessione pomeridiana.

I momenti celebrativi avranno inizio in Viale Mazzini - Monumento ai Caduti alle ore 10:00 e

prevedono:

- Onori al Prefetto di Teramo;

- Cerimonia dell’Alzabandiera;

- Deposizione della Corona in Onore ai Caduti;

- Lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica.

La Cerimonia proseguirà in Piazza Martiri della Libertà, alle ore 17:30, con il seguente programma:

- Inno Nazionale e svolgimento della bandiera tricolore dall’autoscala dei Vigili del Fuoco;

- Saluti istituzionali;

- Intervento del Prefetto di Teramo;

- Testimonianze e consegna riconoscimenti:

Alfredo Giovannozzi, giornalista;

IIS “Di Poppa-Rozzi” di Teramo, vincitore del Bando di Concorso “Salute e Sicurezza: la

prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro”;

“Rurabilandia” di Atri, fattoria didattica e sociale;

- Consegna al Sindaco di Fano Adriano del medaglione in ceramica di Castelli;

- Consegna Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

L’appuntamento pomeridiano, presentato da Nikasia Sistilli, sarà tradotto anche nella lingua dei segni italiana e sarà trasmesso in diretta streaming link sul sito della Prefettura.