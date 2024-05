SONO INTROVABILI I LAVORATORI STAGIONALI SULLA COSTA TERAMANA

Camerieri di sala e baristi, ma anche sommelier, maitre e pizzaioli restano ancora quasi introvabili: a pochi giorni dal via della stagione turistica

2024, sulla costa abruzzese e teramana i cartelli 'cercasi personale' si trovano all'ingresso di tanti bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie e locali.

"La carenza di personale è diventata strutturale, io stesso

ho deciso di adattarmi riducendo il numero di coperti nella mia

attività. Il problema lo viviamo tutto l'anno, ma in estate si

acuisce": a parlare è Valerio Di Mattia, presidente

dell'associazione dei ristoratori abruzzesi Aria e della

Fipet-Confesercenti TERAMO che rappresenta gli esercizi pubblici

e turistici, oltre che titolare di un ristorante sul lungomare

di Alba Adriatica.

A sentire Di Mattia, la cancellazione del reddito di

cittadinanza dall'inizio di quest'anno non sembra aver risolto

il problema. "Magari sono aumentate le persone che vengono a

proporsi per lavorare - ha sottolineato - qualche apprendista in

più effettivamente si trova. Ma non basta per soddisfare le

necessità. La fatica maggiore si fa nell'attrarre figure

qualificate, non si trovano più le professionalità. Manca

proprio un ricambio generazionale, nella ristorazione e nei

servizi sembra di rivivere quanto accaduto nelle campagne negli

anni '60: c'è un buco, gli italiani non vogliono più lavorare in

sala o dietro al bancone di un bar. Questi lavori non hanno più

appeal, a differenza per esempio della cucina. Lo spartiacque è

stata la pandemia, da lì sono nate le difficoltà. Prima i

ragazzi lavoravano in estate e imparavano un mestiere per il

futuro. Ora non succede più: il fenomeno richiede un'analisi

complessa, le cause sono diverse".

"Gli stipendi sono migliorati - ha ricordato Di Mattia -

quello dei salari è un falso problema. Resta forse la questione

degli orari, ma sempre più attività stanno andando incontro ai

lavoratori riducendo l'orario spezzato e prevedendo, come nella

ristorazione, turni unici a pranzo oppure a cena. É necessario

riformare il settore dei servizi, dalle scuole e fino alle

nostre aziende, per ridare stimoli ai giovani".