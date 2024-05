PARTE IL TRASPORTO SOCIALE PER I DIVERSAMENTE ABILI TERAMANI

E’ in fase di attivazione il servizio di trasporto sociale riservato airesidenti del Comune di Teramo affetti da disabilità e che non siano in grado di utilizzare altri mezzi, che si recano quotidianamente verso i luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione situati nel territorio del Comune di Montorio al Vomano.

Lo scorso 8 maggio, era stata pubblicata sul sito del Comune di Teramo una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni di volontariato e di promozione sociale che si occupano di trasporto sociale. All’avviso ha risposto un associazione con la quale l’ente ha pertanto attivato la co-progettazione al fine di strutturare il servizio, che partirà dalla metà del mese di giugno e che prevede la presenza di un operatore, oltre che dell’autista.

Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale ammontano ad un massimo di 45.000 € ma non sarà consentito un rimborso mensile superiore ad € 3.700. Le risorse hanno natura compensativa e non corrispettiva e avranno ad oggetto le spese dirette ed indirette sostenute per la realizzazione del servizio.

L’assessore alle Politiche Sociali, Ilaria De Sanctis afferma: “Con questo passaggio mettiamo a punto il servizio per persone che vivono una condizione di disabilità, favorendo per esse la frequenza costante ai centri di riabilitazione e socializzazione. Un servizio mai erogato prima dal Comune di Teramo e che ha avuto la fase sperimentale durante il periodo del COVID riservata ai giovani e agli adulti, mentre oggi abbraccia anche i minori di 18 anni".