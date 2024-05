RAGAZZA SCIPPA UN’ANZIANA IN PIAZZA GARIBALDI

Scippa un’anziana e scappa, ma viene bloccata dai passanti. Scene da suburbio, quelle vissute alle 19 in piazza Garibaldi dove, stando al racconto di alcune persone in attesa dell’autobus, una ragazza più o meno ventenne avrebbe scippato la borsa di una signora anziana, prima di darsi alla fuga. Fuga breve però, perché la ragazza sarebbe stata bloccata dai passanti e, sembra, abbia abbandonato la borsa scippata, prima di riuscire comunque a far perdere le proprie tracce. Della cosa sembra che non siano state informate le forze dell'ordine