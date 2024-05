ASL/ PARTONO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX COLLEGIO RAVASCO, L'AFFIDAMENTO VA ALLA DITTA FRACASSA RINALDO E A CLIMA IMPIANTI

Dopo otto anni possono partire i lavori di ristrutturazione dell'ex collegio Ravasco, a Teramo, gravemente danneggiato dal sisma del 2016. Come annunciato da

tempo, la Asl teramana ne farà un hospice per l'assistenza ai malati terminali. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Maurizio Di Giosia ha firmato la delibera

che segna la conclusione della lunga pratica della gara d'appalto.

A ottenere l'affidamento, offrendo un ribasso del 7,7%

rispetto alla base d'asta fissata a 2,8 milioni di euro, è il

raggruppamento temporaneo d'imprese Fracassa Rinaldo srl-Clima

Impianti srl di Teramo, che ha battuto le altre quattro

concorrenti che hanno preso parte alla gara. Il cantiere potrà

essere avviato dopo le necessarie verifiche e la firma del

contratto. In totale, per l'opera la Asl ha ricevuto un

contributo di 3,7 milioni dall'Ufficio speciale per la

Ricostruzione sisma 2016. L'intervento prevede la

ristrutturazione, il riuso funzionale e l'adeguamento sismico

dell'edificio di proprietà dell'azienda sanitaria in viale

Cavour, nel centro storico teramano, che oggi risulta inagibile

proprio per i danni riportati a seguito delle violente scosse di

terremoto di otto anni fa. Come spiegava la Asl nei mesi scorsi,

"al termine dell'intervento lo stabile disporrà di otto camere

di degenza di cui sei singole e due doppie per un totale di

dieci posti letto. Con l'attivazione dell'hospice la Asl punta a

migliorare la risposta assistenziale ai pazienti terminali e

alle loro famiglie dal punto di vista sanitario, ma anche umano,

garantendo loro una qualità di vita sopportabile e i dovuti

margini di serenità".

Il cronoprogramma dell'opera prevede due anni di lavori prima

di poter riaprire le porte della storica struttura teramana con

la nuova destinazione d'uso. Il recupero dell'ex collegio

Ravasco è soltanto uno dei progetti di sistemazione post-sisma

previsti dell'azienda sanitaria, che in totale si è vista

finanziare 25 milioni di euro di lavori.