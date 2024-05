47MILA EURO IN DUE GIORNI, IL POPOLO DELLA RETE SI MOBILITA PER LA FAMIGLIA DEL PILOTA MORTO ALL’AIRSHOW DELL’AQUILA

È una grande manifestazione di affetto, quella che la gente della Versilia, e non solo, sta mostrando nei confronti di Paolo Dal Pozzo, il pilota dell’elicottero del 118, morto in un incidente all'aeroporto dell'Aquila sabato scorso, dopo essere stato investiti da un’autocisterna in manovra. La morte del 41enne elicotterista, infatti, Ha scatenato una gara di solidarietà nei confronti della famiglia, per portare un concreto sostegno alla moglie Alessandra e ai suoi due bambini, Alan e Sophie.

“Era dedito al lavoro e alla divulgazione della nostra professione - scrivono i colleghi sulla piattaforma GoFundMe, sulla quale sono stati raccolti 47mila euro in due giorni - lo piangiamo, ma chi lo ha conosciuto sa che vivrà per sempre nei nostri ricordi e pensieri".

Paolo Dal Pozzo era originario del varesotto ma viveva a Marina di Pietrasanta, in Versilia.

La raccolta è ancora aperta, chi volesse partecipare può cliccare QUI