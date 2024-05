PALASPORT IMPRATICABILE PER LA PIOGGIA, SALTA IL TORNEO, CHIONCHIO AL COMUNE: "VERGOGNATEVI"

«..ci risiamo appena c'è un temporale questo è il risultato.....oggi erano in programma le finali under 15 dell'area 6 (Abruzzo, Marche e Molise) e la mattina un torneo promozionale tutto saltato..V E R G O G N A T E V I», scrive Franco Chionchio patron della pallamano cittadina, all'amministrazione D'Alberto e all'assessora Ferri ma nessuno risponde perchè non si sa che dire.

«La cosa che mi fa più rabbia è che ad ogni presentazione della squadra si fanno le solite promesse di facciata... E questo per me è la cosa più disgustosa SE SI FANNO PROMESSE BISOGNA MANTENERLE ALTRIMENTI STATE ZITTI, UNA VOLTA LA PAROLA DATA ERA SACRA», evidenzia uno storico della pallamano: Settimio Massotti.



Gli fa eco Franco Di Giacinto: «Facciamo sacrifici immensi, cerchiamo di portare ragazzi a fare sport, dare insegamenti ed occuparli durante la settimana per evitare situazioni poco piacevoli lasciandoli allo sbando e poi?... adesso dove dobbiamo andare? Oltre ad aiuti promessi mai dati alla società speriamo che almeno ci venga restituito al più presto il luogo dove noi svolgiamo attività per la comunità. Cari gestori è il caso di prendere posizione contro coloro che ammazzano gli sport minori e che comunque TERAMO, la LIONS, ha portato il nome per tutto lo stivale, da Milano a Palermo passando.per Sassari. GRAZIE allo sport minore e ai non aiuti».