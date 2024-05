ESTATE: 155 SPIAGGE A MISURA DI BAMBINI, ECCO LE BANDIERE VERDI DEL 2024 IN ABRUZZO

IUna spiaggia comoda e con lo

spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e

indisturbato. Un mare calmo, pulito e accogliente, in cui l'acqua non

diventi subito troppo alta, per poter fare il bagno in sicurezza. E

poi assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, strutture per la

ristorazione. Senza dimenticare il divertimento, per grandi e piccoli.

Sono le qualità che rendono una località marina a misura di bambini:

155 in totale nel 2024 le mete con queste caratteristiche, selezionate

da 2.949 pediatri, italiani e stranieri. Come riconoscerle? Sulle

spiagge amiche dei bagnanti in miniatura sventolano BANDIERE VERDI.

L'elenco aggiornato è stato svelato oggi. Quest'anno una sola new

entry: San Salvo Marina (Chieti). Ecco dunque l'elenco di tutte le Bandiere verdi

2024, suddivise per regione o Stato estero, in ordine alfabetico e con

l'anno di conferimento. Le spiagge italiane: in Abruzzo Alba Adriatica

(Teramo) 2019, Giulianova (Teramo) 2010; Montesilvano (Pescara) 2010;

Ortona - Spiaggia dei Saraceni (Chieti) 2019; Pescara 2016; Pineto -

Torre Cerrano (Teramo) 2016; Roseto degli Abruzzi (Teramo) 2012; San

Salvo -San Salvo Marina (Chieti) 2024; Silvi-Silvi Marina (Teramo)

2012; Tortoreto (Teramo) 2015; Vasto-Vasto Marina (Chieti) 2010. In

Basilicata Maratea (Potenza) 2012; Pisticci - Marina di Pisticci

(Matera) 2010. In Calabria Bianco (Reggio Calabria) 2018; Bova Marina

(Reggio Calabria) 2010; Bovalino (Reggio Calabria) 2010; Caulonia -

Caulonia Marina (Reggio Calabria) 2022; Capo Vaticano (Vibo Valentia)

2016; Cariati (Cosenza) 2010; Cirò Marina - Punta Alice (Crotone)

2012; Isola di Capo Rizzuto (Crotone) 2009; Locri (Reggio Calabria)

2016; Melissa - Torre Melissa (Crotone) 2015; Mirto Crosia -

Pietrapaola (Cosenza) 2010; Montepaone (Reggio Calabria) 2023;

Nicotera (Vibo Valentia) 2008; Palmi (Reggio Calabria) 2016; Praia a

Mare (Cosenza) 2010; Roccella Jonica (Reggio Calabria) 2012; Santa

Caterina dello Ionio Marina (Catanzaro) 2010; Siderno (Reggio

Calabria) 2016; Soverato (Catanzaro) 2009; Squillace (Catanzaro) 2018.

In Campania Agropoli - Lungomare San Marco, Trentova (Salerno) 2016;

Ascea (Salerno) 2016; Centola - Palinuro (Salerno) 2009; Ischia:

Cartaroma Lido San Pietro (Napoli) 2016; Marina di Camerota (Salerno)

2009; Pisciotta (Salerno) 2016; Pollica - Acciaroli, Pioppi (Salerno)

2016; Positano - Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno)

2015; Santa Maria di Castellabate (Salerno) 2012; Sapri (Salerno)

2012. In Emilia Romagna Bellaria - Igea Marina (Rimini) 2012;

Cattolica (Rimini) 2012; Cervia - Milano Marittima-Pinarella (Ravenna)

2010; Cesenatico (Forlì Cesena) 2012; Gatteo - Gatteo Mare (Forlì -

Cesena) 2015; Misano Adriatico (Rimini) 2015; Ravenna - Lidi Ravvenati

(Ravenna) 2015; Riccione (Rimini) 2008; Rimini 2016; San Mauro Pascoli

- San Mauro mare (Forlì - Cesena) 2016.

In Friuli Venezia Giulia Grado (Gorizia) 2010; Lignano Sabbiadoro

(Udine) 2008. Nel Lazio Anzio (Roma) 2016; Formia (Latina) 2009; Gaeta

(Latina) 2009; Lido di Latina (Latina) 2010; Montalto di Castro

(Viterbo) 2009; Sabaudia (Latina) 2008; San Felice Circeo (Latina)

2012; Sperlonga (Latina) 2009; Terracina (Latina) 2019; Ventotene -

Cala Nave (Latina) 2015. In Liguria Finale Ligure (Savona) 2015;

Lavagna (Genova) 2016; Lerici (La Spezia) 2012; Noli (Savona) 2016.

Nelle Marche Civitanova Marche (Macerata) 2012; Cupra Marittima

(Ascoli Piceno) 2020; Fano - Nord - Sassonia - Torrette/Marotta

(Pesaro - Urbino) 2016; Gabicce mare (Pesaro - Urbino) 2015;

Grottammare (Ascoli Piceno) 2016; Mondolfo - Marotta (Pesaro - Urbino)

2016; Numana - Alta - Bassa Marcelli Nord (Ancona) 2015; Pesaro

(Pesaro - Urbino) 2016; Porto Recanati (Macerata) 2012; Porto San

Giorgio (Fermo) 2010; San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 2008;

Senigallia (Ancona) 2012; Sirolo (Ancona) 2016. In Molise Termoli

(Campobasso) 2012.