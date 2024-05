VENERDI' LA PRESENTAZIONE DELL'AGENZIA PER IL TURISMO SOSTENIBILE CREATA DA BENIGNO D'ORAZIO



Si terrà venerdì 31 maggio la presentazione ufficiale dell’APTS, l’agenzia per il turismo sostenibile creata da Benigno D’Orazio (nella foto) con l’obiettivo dare nuovo slancio alle vacanze legate al benessere che vedono Popoli Terme al centro del progetto. Una giornata piena che prenderà il via al mattino con un importante convegno sulla "Sostenibilità come leva competitiva per le aziende" (tra i partner il quotidiano di economia e finanza Sole 24 Ore e Sda Bocconi e con la presenza dell’assessore regionale alle attività produttive, Tiziana Magnacca) organizzato da Spinosi Marketing, che si terrà a partire dalle 09,00 nella sala polivalente Gran Guizza (via Buozzi, 1) a Popoli Terme.

Alle 17,00 sempre nella medesima sala, ci sarà l’incontro per illustrare le attività dell’Apts, in particolare: presentazione dei patti di collaborazione già sottoscritti; Apt virtuale; sito e loghi; staff; servizi dell’agenzia.

Alle 19,00 ci sarà l’inaugurazione con relativo taglio del nastro della sede dell’Apts che sarà operativa nei locali dell’ex Grottino, nel centro storico di Popoli Terme. È prevista la presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, nonché di sindaci e cittadini.

L’APTS si pone al centro nella promozione dell’Abruzzo sul piano nazionale e internazionale, in un quadro di collaborazione già avviato con associazioni, istituzioni e Comuni della Regione. Sono già molti, infatti, i Comuni abruzzesi che si stanno attivando con l’APTS per uno scambio di idee e di progettualità nell’ambito del settore turistico, termale e agroalimentare. In molti, tra enti pubblici e soggetti privati, hanno già firmato la convenzione con l’Apts per usufruire delle potenzialità offerte da Popoli Terme e le proprietà curative delle acque che sgorgano dal suo territorio. “Non ringrazierò mai abbastanza i sindaci e i responsabili delle associazioni che hanno sottoscritto ‘al buio’ gli accordi con la neonata agenzia per il turismo sostenibile con l’obiettivo di usufruire delle cure termali erogate dalla stazione termale di Popoli. Si tratta di un atto di grande fiducia nei confronti della rinnovata gestione della struttura che impone il nostro massimo impegno e dedizione”. Così Benigno D’Orazio, amministratore delegato della struttura, il quale sta pianificando un ambizioso progetto per il rilancio dell’intero comparto termale, abbracciando sia l’aspetto agroalimentare, sia quello relativo all’incoming, cominciando da un accordo di co-marketing con TrenItalia. Non mancheranno corsi di formazione per preparare personale qualificato a portare avanti i vari settori del progetto tra cui guide per condurre i turisti nelle escursioni sui caratteristici sentieri del circondario; operatori addetti all’accoglienza, i quali avranno il compito di gestire le strutture ricettive che vedranno a breve la luce. Insomma, un progetto importante che ormai ha già tutte le caselle al posto giusto, la cui base poggia sulla sostenibilità del turismo legato al benessere.

Di seguito gli elenchi di chi ha già sottoscritto un accordo di massima con l’Apts:

Chiave dei Tre Abruzzi

Bike For Fun

Associazione Popolandia

Associazione Popoli Pro

Associazione Svolte Asd

Riserva Sorgenti del Pescara

Agenzia Viaggi e Tour Operator Soc. Coop. Pallenium Tourism & Service SRL

Amici dei Vigili del Fuoco

Croce Rossa Italiana - Comitato di Cepagatti

Associazione L’Officina del Vento

ASD Vespa Club

Ass Cicli Sport Mania

Il Bosso Formazione

Il Bosso Sport e Natura

Il Bosso Soc. Coop.

Aps Costa dei Trabocchi

Trenitalia Abruzzo

Coldiretti Abruzzo

TUA / Trasporti Abruzzo

Cogita

DMC Riviera Borghi di Acquaviva

Saga/ Aeroporto Abruzzo

Unite

Unich

Consorform formazione

Tecnoservice formazione

Intercoop coop Soc

Marieco coop Soc

Connyblaas coop Soc

Resilia aps

New medical center Sulmona

D’Archivio group

Boschetto aps

Termae Cordis aps

Provincia di Pescara

Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici.

Comuni: Montorio, Silvi, Montesilvano, Acquasanta Terme, Gessopalena, Montenerodomo, Casoli, Fossacesia, Rocca San Giovanni, Paglieta, Crecchio, Villalfonsina, Terre del Sole (Mosciano Roseto Giulianova Bellante Morro d’oro), Guardiagrele, Raiano, Castelvecchio subequo, Manoppello, Avezzano, Castelfrentano.