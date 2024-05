IL TERRITORIO DI CORTINO AMPLIA I PROPRI ORIZZONTI CON LA RI_APERTURA DELL' "OSTELLO MONTANO DEI BRIGANTI" A PADULA

<Il 28 maggio 2024, è stata una di quelle giornate che ricaricano il cuore di un Amministratore e danno motivazione a proseguire il percorso di rigenerazione socio-economico del territorio del Comune di Cortino, un comprensorio unico per sua biodiversità ambientale e per il patrimonio umano che custodisce. Un territorio che non ha vocazione per accogliere un turismo di massa o da mordi&fuggi", ma che si presta ad accogliere un turismo lento e soprattutto rispettoso dei suoi abitanti e di questi luoghi inediti ai più, ma tanto fatati che meritano di essere visitati e perché no vissuti> racconta così, il Sindaco di Cortino Marco Tiberii, la sua soddisfazione per quanto vissuto ieri pomeriggio nella Frazione di Padula.

Dopo tanti anni di inattività, infattil’Ostello Montano dei Briganti a Padula di Cortino, ha finalmente una Gestione ed è pronto per accogliere i suoi ospiti.

Grazie a Paola Casati, lungimirante ed appassionata di Laghismo, che ha scelto di trasferirsi dalla costa teramana e nel cuore dell’Alto Tordino e qui investire il suo futuro, che l’Ostello di proprietà comunale,vede la sua Ri_nascita come Servizio fondamentale per l’accoglienza nel Territorio.

L’apertura delle porte della struttura, è coincisa con l’arrivo della 5^ tappa da Paranesi - Padula, del CAMMINO diMissione Parchi- riprendiamo il camminoideato e guidato daPaolo Piacentini, Presidente Onorario della FederTrek Escursionismo e Ambiente, partito da Fiastra (MC) e diretto a Pescasseroli (AQ), attraversando i Parchi nazionali dell’ Appennino Centrale esi è svolta nel pomeriggio di ieri,alla presenza del Sindaco Marco Tiberii e degli amministratori, degli abitanti di Padula e dei paesi limitrofi intervenuti per l’occasione e di tantissimi amici che appartengono alla grande famiglia della Rete territoriale del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, ideato da Roberto Gualandri, il quale ha seguito in collegamento online da Roma l’evento.

Tra l’emozione del momento e la speranza che possa costruirsi tutti insieme un nuovo futuro per le nostre Terre Alte, significative sono state le parole di Paola che racconta: <ho vissuto un giorno davvero speciale, uno di quelli che non si dimenticano per tutta la vita. Non ho parole per ringraziare tutti quanti sono intervenuti in diversi modi all'inaugurazione dell' "Ostello Montano Dei Briganti" e soprattutto per ringraziare per tutto l'affetto che mi è stato dimostrato.

Cercherò di essere all'altezza di questo nuovo compito che mi è stato affidato.

L'apertura dell'ostello sarà una nuova possibilità di crescita per tutta la comunità, continueremo a lavorare tutti insieme per dare al nostro territorio il futuro che si merita.>

Per ogni porta che riapre i battenti alla socialità e alla vita nel territorio della nostra montagna, è il successo non di una persona ma di un’intera comunità e quella dell’Alto Tordino, unitasi ormai da qualche anno in un comune e condiviso obiettivo di veder la terra dei propri padri vivace ed attiva come un tempo, si sta impegnando proprio per rigenerare i suoi spazi migliori.