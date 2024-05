RISSA DAVANTI AL VILLAGGIO WELCOME DI TORTORETO? IL COMANDANTE DEI CARABINIERI: "NON E' SUCCESSO NIENTE"

«Telecamere ed immagini di video sorveglianza alla mano non è successo nulla, ieri pomeriggio a Tortoreto davanti al villaggio Welcome sul lungomare sud di Tortoreto Lido". A dirlo è il comandante dei carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica Gianluca Ceccagnoli. «Due gruppi di ragazzi a lavoro nel villaggio turistico: quattro da una parte ed uno dall'altra hanno litigato per futili motivi, uno dei due ha estratto un coltello e l'altro è scappato via. Non c'è stata colluttazione e non c'è stato nulla di nulla. Il ragazzo alla pattuglia dei carabinieri ha subito subito consegnato il cotellino». A chi ha raccontato un fatto diverso, ci spiace dire, che non ha raccontato il vero, come spesso accade in taluni giornalisti che non verificano le notizie. Purtroppo.

La foto pubblicata qui gira sui social.