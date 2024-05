SABATO PRIMO GIUGNO, A PARTIRE DALLE 18,30 A TORRICELLA TORNA "TRUCIOLINARTE"

A partire dalle 18.30 di sabato 1° giugno l'associazione Infiorate Artistiche "TruciolInArte" di Torricella Sicura realizzerà la 18esima edizione dell’INFIORATA, tradizionale evento che ogni anno anima la notte del Corpus Domini, coinvolgendo gruppi di persone di ogni età, genere e provenienti da paesi vicini e lontani.

Il tema scelto per l’edizione 2024 è "l'ecologia integrale", argomento particolarmente caro a Papa Francesco. Il tema dell'edizione muove dai tre appelli che il Papa ha rivolto a “tutti gli uomini e le donne di buona volontà” riguardo la situazione del nostro pianeta, sia intesa in termini ecologici, sia in termini sociali con un filo conduttore comune: l'ecologia integrale, termine che comprende le interazioni tra ambiente, società, istituzioni ed economia, assumendo una forte prospettiva sociale, fondata sul riconoscimento della dignità umana con un'opzione preferenziale per i più poveri.

Con l’Infiorata questa importante tematica prenderà vita attraverso la realizzazione di tappeti in trucioli colorati con materiale ecocompatibile, un capolavoro unico che si riverserà per la via principale del comune di Torricella Sicura.

"Nell’idea progettuale di quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo elemento artistico contemporaneo - spiega il presidente dell'associazione Serafino Perpetuini - che, collegato all'arte effimera dell'infiorata, lascera' una traccia indelebile sul territorio in rappresentanza dell'arte. Ciò che con l'Infiorata si crea ma scompare dopo il Corpus Domini, la street art lo sviluppa in maniera permanente, con la realizzazione di un’opera di grandezza rilevante, ad opera dello street artist Tony Gallo, sulla facciata del complesso scolastico torricellese. Si spera la prima di una lunga serie che si ripeterà annualmente, in occasione dell'evento".

L’associazione Infiorate Artistiche Truciolinarte nel corso degli anni, partendo dalle manifestazioni locali, ha partecipato ad eventi internazionali come nel 2022 l'Infiorata Internazionale alla Grand Plaze di Bruxelles (l’infiorata più grande del mondo) dove, insieme ad un'associazione della Sardegna ha rappresentato l'Italia, creando un quadro raffigurante "La Presentosa". Ad agosto 2023, di grande rilievo la presenza attiva al Congresso Internazionale di Arti Effimere organizzato dalla CIDAE tenutosi a Barcellona, a settembre 2023 al Festival di Arti e Tradizioni di Guspini (Sardegna) e in ultimo, la partecipazione al Festival delle Arti Effimere dedicato all’UNESCO nell'aprile 2024 a Firenze.