PENNA SANT'ANDREA/ TERMINATI I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN PIAZZA BERNINI

E’ un momento di grande attività, nel settore delle opere pubbliche del Comune di Penna Sant’Andrea. Tra opere che vengono ultimate e nuovi cantieri che si aprono, continua il programma di rigenerazione e riqualificazione urbana avviato dall’amministrazione guidata dal Sindaco Severino Serrani.

Tra le tante opere appena concluse, meritano la giusta soddisfazione i lavori di “Rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico” dell’edificio destinatoalla scuola dell’infanzia, le attività sociali e la sede staccata degli uffici comunali. Lavori che hanno comportato la sostituzione degli infissi con finestre ad elevate prestazioni termiche, acustiche e con alti standard di sicurezza negli ambienti scolastici e di lavoro in genere; l’isolamento termico delle pareti con sistema a cappotto e il successivo completo rifacimento della tinteggiatura esterna. Un progetto che riconsegna alla collettività spazi di assoluta valenza civica e sociale.

Così come è destinato a restituire alla collettività uno spazio di grande importanza, il progetto della realizzazione di un’area attrezzata per attività ludico-sportive e ludico-ricreative per tutte le fasce di età, che nascerà nella zona sottostante la Scuola dell’infanzia di piazza Bernini.

«Per me è grande motivo di orgoglio l’avvio di questo progetto - commenta il consigliere incaricato all’istruzione, Dora Di Sabatino - perché sarà non solo il completamento del recente intervento di riqualificazione dell’immobile scolastico, ma anche un vero e proprio luogo di incontro per tutta la comunità.»

Nel dettaglio, la riqualificazione punta a due diversi obiettivi entrambi strategici:

-​Recuperare un’area a servizio della struttura riqualificandola e rendendola fruibile;

-​Creare un’area per il gioco e lo sport che possa coprire diverse fasce di popolazione, dai più piccoli ai più grandi implementando anche il rapporto intergenerazionale.



I lavori prevederanno la completa pulizia dell’area tramite la rimozione della pavimentazione in betonella ammalorata e dei cordoli in travertino, che creano pericolosi dislivelli oltre che delle piante che verranno accantonate e rimesse a dimora. Con l’area libera, si procederà alla realizzazione dello spazio attrezzato per il gioco e lo sport attraverso la fornitura e posa di giochi e postazioni motorie, oltre che alla realizzazione di spazi di sosta e di socializzazione attraverso un puntuale progetto delle pavimentazioni, degli arredi e delle finiture dell’area.