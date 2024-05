VA IN PENSIONE DOMANI SAVERIO FINOCCHI, VICECOMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI TERAMO E ARRIVANO NON OTTO MA NOVE NUOVI AGENTI...

Timbrerà domani, per l’ultima volta, il vicecomandante della Polizia Municipale, Saverio Finocchi, che lascia il servizio al raggiungimento dell’età del congedo. Sono stati, quelli di Finocchi, circa dieci anni di servizio attivo, nel Corpo della Polizia Locale, contraddistinti da uno stile e da una naturale empatia con tutti gli agenti, tali da lasciare un segno importante. Un signore nei modi, dicono i colleghi, che non ha mai fatto venir meno il suo contributo di idee e di proposte, sempre “mettendoci la faccia”, con la fierezza di rappresentare anche la divisa. Al Comune di Teramo, Finocchi arrivó al tempo del Sindaco Brucchi, provenendo dalla Polizia Provinciale, della quale aveva rivestito le più alte cariche del comando. A fine estate lascerà il servizio, sempre per andare in congedo, la vigilessa Sabrina Ferrante.

Tre nuovi agenti: due da concorso e una da mobilità da Giulianova prenderanno il servizio lunedì 3 giugno, gli altri cinque che hanno rifiutato di venire a Teramo dopo il concorso saranno presi dalla graduatoria della Provincia come da delibera firmata oggi, l'ufficiale arriverà con mobilità mentre non si hanno ancora notizie di Giuseppe Ciprietti. Il Sindaco non ha ancora deciso e dunque se ne riparlerà con i tempi del primo cittadino.

