INCIDENTE SPETTACOLARE IN VIALE CRISPI A TERAMO, AUTO SI RIBALTA NELLE PRIME ORE DEL MATTINO

Un incidente che, dalle prime informazioni assunte da Vigili del Fuoco e 118, sembra soprattutto scenico. Un'auto si è ribaltata poco dopo le 8,30 di stamattina in viale Crispi, altezza Bar Arghirò, dopo aver impattato con uno scooter. Immediati i soccorsi da parte di automobilisti e passanti intervenuti per mettere in sicurezza gli occupanti e prestare i primi soccorsi che sembrano non abbiano riportato condizioni di salute preoccupanti. Il traffico è stato deviato per consentire l'intervento dei mezsi di soccorso.