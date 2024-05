VIDEO-FOTO/ TORNA LA 161ESIMA FIERA DELLA PASTORIZIA A PIANO ROSETO: NASCE IL COMITATO FIERA, ECCO TUTTE LE NOVITA' DI QUESTA EDIZIONE

Annunciata oggi in Camera di Commercio la data della 161esima edizione della Fiera Pastorizia. Dal pomeriggio del 6 luglio fino alla sera di domenica 7 l'incantevole natura di Piano Roseto sarà animata dall'appuntamento piú longevo della tradizione teramana.

Dopo la ripresa last minute post pandemia del 2023, che grazie all'impegno dei soggetti coinvolti è riuscito a riportare sul territorio 38 allevatori e a ridare vita all'atavica manifestazione, i comuni di Cortino e Crognaleto insieme al fondamentale e irrinunciabile supporto della Camera di Commercio si sono messi in moto perchè la Fiera della Pastorizia torni in auge.

La novità principale di quest'anno è che, sulla scia della Fiera dell'Agricoltura di Teramo, si sta costituendo un comitato al quale verrà affidata l'organizzazione dell'evento.

Il Gal, da parte sua, in seguito allo sforzo per far riconoscere la Transumanza come Patrimonio immateriale dell'Unesco, ha intenzione di ristampare 26.000 copie del libro edito per l'occasione e rilanciare l'importante riconoscimento.

La Fiera della Pastorizia, infatti, risulta una vetrina preziosa per puntare i riflettori su un settore oggi in crisi piú che mai, ma che contribuisce a una grandissima parte dell'economia abruzzese.

"Il pastore con le sue greggi deve tornare in scena come attore principale" è l'obiettivo univoco per l'edizione 2024.

Eugenia Di Giandomenico

