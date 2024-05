LA DENUNCIA/ "A TORTORETO SI ASFALTANO LE STRADE PRIVATE"

Nel comune di Tortoreto si asfaltano addirittura le strade private. Quindi a spese dell'Ente e dunque dell’intera cittadinanza. La denuncia - segnalazione arriva dalle proprietarie della strada, le Sigg.re tortoretane Ciarrocchi Diana, Ciarrocchi Morena e dalla loro madre Agostini Maria.

E’ soltanto di ieri l’apposizione di un cartello stradale che avvisa della prossima realizzazione di rifacimento del manto stradale sulla via privata che interseca il lungomare, denominata G. Deledda.

Il tutto con grande sorpresa delle proprietarie che sono state costrette a rivolgersi all’Avvocato Fabrizio Antenucci al fine di tutelare i propri diritti.

L’intenzione del Comune potrebbe in effetti tradire la volontà dello stesso di appropriarsi del tratto di strada privata ricorrendo all’istituto dell’usucapione. Che tuttavia in questo caso sarebbe del tutto illegittima, non essendo intervenuto negli anni alcun atto di notifica alle legittime proprietarie ed essendo stato il tratto di strada sempre nel possesso continuato ed ininterrotto delle stesse. Le Sigg.re Ciarrocchi hanno delegato il legale teramano al fine di diffidare il Comune ad interrompere i lavori programmati pena il ricorso in Tribunale anche ai fini risarcitori.