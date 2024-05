LA BANDA ERA PRONTA A METTERE A SEGNO FURTI A GIULIANOVA: IDENTIFICATI E DENUNCIATI

Erano presumibilmente pronti a commettere nuovi furti sul territorio e in danno di autovetture ma, questa volta, i Carabinieri di Giulianova li hanno sorpresi con attrezzi attiallo scasso.

Individuati, nella scorsa notte, sulla centralissima Strada Statale di Giulianova da una pattuglia del Radiomobile,nell'ambito di un’intensa attività di controllo del territorio, che ha portato all’identificazione didueitaliani (un 51enne pregiudicato e un 17enne, entrambi di origini pugliesi), che erano a bordo di un'autovettura nel verosimile tentativo di compiere azioni delittuose.

Nella circostanza, i Carabinieri, avendo notato che il conducente dell’auto,alla loro vista, si dava a precipitosa fuga, dopo un breve inseguimento nelle vie del centro di Giulianova, senza conseguenze, sono riusciti a fermare i fuggitivi. Pertanto, si è proceduto all'identificazione degli stessi e all'immediata perquisizione del veicolo, sul quale sono stati rinvenutiun crick professionale per sollevare autovetture, una chiave a croce per lo smontaggio dei bulloni pneumatici, numerosi tasselli cubici in legno, verosimilmente destinati a sostenere le auto dopo lo smontaggio e il furto di pneumatici.

I due uomini non sono stati in grado di giustificare il possesso dei menzionati attrezzi né la loropresenza nella zona di Giulianova. Per questo motivo, saranno deferiti per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Nei loro confronti, inoltre, è stata avviata la procedura per l’emissione anche del foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno nel comune.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Al 51enne, inoltre, è stata ritirata la patente di guida poichè si è rifiutato di sottoporsi al prescritto accertamento tossicologico per l'assunzione delle sostanze stupefacenti.

Anche l’autovettura è stata sequestrate,in quanto sprovvista dell’assicurazione.

Il minore, invece, su disposizione dell'A.g. minorilesarà affidato ai servizi sociali del Comune di Giulianova.