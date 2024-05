VIDEO / INAUGURATA LA CASA DEL PATTO PER LA LETTURA

Il patto della lettura entra finalmente a casa sua. Al traguardo di un percorso che conta un centinaio di eventi all'attivo, ma che segna solo l'inizio di un nuovo ciclo, il progetto nato dall'ideale di condividere il valore della lettura portandolo anche luoghi piú inaspettati ha inaugurato questo pomeriggio la sua sede fisica. Lo spazio, studiato per essere sfruttaro al meglio dal designer Mario Alessiani, sarà il ritrovo di tutte le associazioni che hanno sottoscritto e aderiranno al Patto, affinchè possano lavorare in un clima accogliente e familiare. Il patto della lettura, il una casa. Al traguardo di un percorso che conta un centinaio di eventi all'attivo, ma che segna solo l'inizio di un ciclo. "Uno spazio dei cittadini per i cittadini gestito dalle associazioni che promuovono la lettura a Teramo" lo definisce Dimitri Bosi, il direttore della Biblioteca Delfico, culla e veicolo dell'iniziativa e ora ospite dell'ambiente simbolo anche di una rigenerazione urbana della città.

"C'è contiguità" dichiara il sindaco D'Alberto, ricordando i lavori di riqualificazione che hanno interessato la sala "questa insiste nel palazzo della Biblioteca, un presidio culturale prezioso che si va arricchendo."

Servizio di Eugenia Di Giandomenico