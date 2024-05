PRIMA DI UCCIDERSI, IL 47ENNE HA CHIAMATO L’EX COMPAGNA PER ANNUCIARLE LA SUA DECISIONE

Prima di uccidersi, impiccandosi nella sua abitazione, il 47enne si Castellalto, G.M. le sue iniziali, avrebbe telefonato all’ex compagna preannunciandole la sua estrema decisione. Inutili tutti i tentativi della donna di distoglierlo, così come i soccorsi prestati dai familiari prjna e dai medici del 118 poi, per l’uomo non c’era più nulla da fare. A ricostruire le ultime fasi della vita del 47enne, sono stati i Carabinieri della Compagnia di Giulianova, che hanno aperto un’inchiesta sul suicidio.