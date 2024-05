ENTE PORTO, BILANCIO APPROVATO, INTANTO ANCHE L’ANAC DICE SÌ A FERRANTE PRESIDENTE

L’Assemblea dei Soci dell’Ente Porto Giulianova, ha approvato all’unanimità il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2023.

L’Esercizio 2023 si chiude per l’Ente Porto con un risultato positivo, al netto delle imposte, di 25.884 euro, con un totale del Valore della produzione che supera la soglia degli 807 mila euro, rispetto ai 690 mila dell’anno precedente, con un incremento del 17%.

Oltre all’incremento degli interventi per le manutenzioni, tanti sono stati gli investimenti realizzati nel corso dell’ultimo anno, quali le nuove Infrastrutture per la Piccola Pesca e per la Sicurezza del Porto, realizzate con un progetto finanziato con i fondi Bando FEAMP misura 1.43, destinato ai luoghi di sbarco, per un importo complessivo di €.192 mila euro, il nuovo Pontile per persone diversamente abili e il relativo nuovo scivolo di alaggio basculante, finanziato grazie ad un contributo di € 65.000 concesso dalla Regione Abruzzo – Assessorato alle politiche sociali, a fine dicembre 2023, e la Linea Elettrica molo sud con l’intento di sviluppare le attività turistico-ricreative sul molo sud del Porto.

Molta attenzione è stata poi riservata al Miglioramento dell’accoglienza sui moli galleggianti, alla sicurezza delle imbarcazioni con la sostituzione delle catenarie e alle questioni ambientali con l’avio della Raccolta differenziata dei rifiuti con la realizzazione di otto isole ecologiche.

Infine il 2023 è stato l’anno in cui si è sviluppata in modo eccellente la Promozione turistica dell’area portuale. Durante la stagione estiva l’Ente ha prestato la propria collaborazione ad Associazioni ed altri Enti pubblici al fine di promuovere lo sviluppo turistico nell’area portuale, nella realizzazione di importanti eventi.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente nel corso dell’ultimo anno, ha perseguito l’obiettivo di incrementare l’azione di sviluppo e miglioramento della struttura e dei servizi portuali, si nell’ambito della Pesca che del Diporto e Turismo.

Tali attività hanno determinato un incremento significativo dell’attrattività del Porto di Giulianova nei confronti degli Stakeholders delle diverse categorie.

Si è anche discusso della posizione del presidente, Valentino Ferrante, che ha rimesso il mandato in seguito ad una vicenda giudiziaria V che lo riguarda, ma che nulla ha a che vedere con il suo ruolo.

Il punto all’ordine del giorno è stato rinviato, in quanto lo stesso Ferrante ha prodotto due pareri favorevoli e in più ha scritto l’ANAC con un ulteriore parere favorevole. Con quello dell’autorità nazionale anticorruzione, quindi, sono tre i pareri favorevoli all’inesistenza di una incompatibilità, quindi l’assemblea ha deciso di rinviare esaminare la documentazione.