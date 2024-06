La settimana prossima arriva a Castrogno di Maria Lucia Avantaggiato, scelta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria come nuovo direttore dell'istituto teramano al posto di Lucia Di Feliciantonio, che è andata in pensione. Avantaggiato ha già lavorato in Abruzzo, avendo diretto il carcere di Lanciano. Arriverà invece a settembre la nomina del nuovo comandante della polizia penitenziaria teramana, incarico attualmente retto da Igor De Amicis.