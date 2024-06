SOTTOSOPRA ANNUNCIA IL “TRASFERIMENTO LOCALI”, MA LA QUERELLE COL COMUNE VA AVANTI

Con l’avvio della nuova campagna sconti, per “trasferimento locali”, si prepara la chiusura di Sottosopra, lo store di Tiziano Lattanzi in Corso San Giorgio. Il palazzo, come si sa, è quello del teatro Comunale, al centro di una grande operazione di recupero che, nel giro di qualche anno, dovrebbe restituire alla città un nuovo Teatro. Sottosopra, stando alle indiscrezioni, potrebbe trasferirsi a San Nicolò, e sarebbe una perdita per il commercio del Centro Storico, vista la potenza attrattiva che il negozio esercita. Resta però l’incognita della querelle legale che vede opposti lo stesso Lattanzi e il Comune di Teramo, proprietario dell’immobile, che ha concesso i locali in locazione fino al 2027 e che ora vorrebbe riappropriarsene. Sul caso, il Tar ha già dato ragione a Lattanzi con un risarcimento di 700 mila euro. E non è finita qui.