VIA FLAJANI SEMIBLOCCATA: I VIGILI ABBATTONO UN GROSSO PINO CHE L’ATER AVREBBE DOVUTO SISTEMARE DA ANNI

Via Flaiani bloccata, costretta al senso unico alternato, a causa dell’intervento dei Vigili del Fuoco, per la rimozione di un pino di 12 metri, che rischia di cadere sulle abitazioni. Si tratta di un albero di circa trent’anni, di proprietà dell’Ater, e che la stessa Ater avrebbe dovuto mettere in sicurezza o abbattere, ma così non è stato e dopo oltre un anno di attesa, è stato necessario l’intervento preventivo dei Vigili del Fuoco.