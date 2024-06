I LETTORI CI SCRIVONO / “DA DIECI GIORNI NON VEDO OPERAI AL LAVORO AL MERCATO COPERTO”

Carissima certastampa, vorrei segnalare che da dieci giorni nel cantiere del mercato coperto non si vedono operai al lavoro. Come mai? Io abito proprio in questa zona e passo di continuo lì davanti. Dove sono gli operai?