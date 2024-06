RUBANO ALL'OASI, ARRESTATI IN TRE

Furto ai danni dell’ “Oasi”. Alcuni dipendenti dell’ipermercato hanno notato tre uomini che stavano trafugando della merce. La volante della Polizia è arrivata immediatamente sul posto e ha fermato, con non poche difficoltà e grazie alla elevata professionalità, i tre uomini, che nel frattempo avevano nascosto la refurtiva all’interno di due autovetture e tentavano di darsi alla precipitosa fuga a piedi.

I tre sono stati condotti in Questura, e, al termine dei riscontri, arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso