S'INCONTRANO NEL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE, LITIGANO E SI PRENDONO A SASSATE E BOTTIGLIATE

Lite nei pressi dell’ospedale di Atri, tra due cittadini stranieri. A causa di vecchi rancori, i due avevano iniziato a discutere animatamente, fino ad arrivare alle mani, per poi raccogliere dei sassi e bottiglie di vetro lanciandoseli e procurandosi vistose ferite guaribili in 7 e 15 giorni.

Nel frattempo era arrivato anche un terzo cittadino straniero che, prese le parti di uno dei due litiganti, s’era messo a lanciare pietre contro il rivale, colpendo e danneggiando anche un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. L’intervento della volante ha consentito di separare i due litiganti e di placarne gli accesi animi.

Tutti e tre i soggetti coinvolti nella lite sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni aggravate dall’uso di arma impropria, e danneggiamento aggravato.