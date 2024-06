INVESTITA E UCCISA MENTRE PASSEGGIA IN BICICLETTA LA MOGLIE DI UN NOTO EX CESTISTA



Nuova tragedia della strada. Ha perso la vita mentre passeggiava in bicicletta, Monia Tassoni. di 56 anni, che è stata investita a Giulianova, all'altezza del sottopasso di via D'Annunzio. Secondo una prima ricostruzione la donna è stata urtata da un'Audi intorno alle 13, mentre attraversava in bici il sottopasso di via d'Annunzio: è caduta e ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. Inutili i soccorsi del personale del 118. È ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: sul posto per gli accertamenti di rito la polizia stradale e i vigili urbani.. Monia Tassoni era moglie del conosciutissimo Orazio Pedicone ex cestista.



foto da worldonlinenews.it / radio azzurra